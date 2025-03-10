Mersin’de kask takan bir şüpheli, park halindeki aracı ateşe verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece yarısı merkez Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafasında kask takılı şüpheli bir şahıs, park halindeki hafif ticari aracın yanına geldi. Araca yanıcı bir madde döken şüpheli, daha sonra ateşe verdi. Parlayarak alev alan araç yanmaya başlarken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra çevredekiler yangını fark ederek müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.