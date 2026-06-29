Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Selamlı Mahallesi Mut Öreni Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez orman ve itfaiye ekiplerini bölgeye sevk etti. Bölgeye ulaşan Mut Orman Müdürlüğü'ne bağlı 4 arasöz, 1 su tankı ve 22 orman işçisi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.