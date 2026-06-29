Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent merkezinde çevre sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında eski ve kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeni nesil plastik konteynerlerle değiştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma, nüfus ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu kent merkezindeki ana arterlerde başladı.

Çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan metal çöp konteynerlerinin yerine 770 litre hacme sahip dayanıklı plastik konteynerler yerleştiriliyor. Yüksek kapasiteleri sayesinde bölgedeki atık yükünü daha verimli şekilde karşılaması hedeflenen yeni konteynerlerin, modern tasarımlarıyla kent estetiğine de katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, yenileme çalışmaları kapsamında toplam 120 yeni nesil plastik çöp konteynerinin planlanan noktalara kısa süre içerisinde yerleştirileceği ifade edildi. Belediye yetkilileri, çalışmaların çevre temizliğinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulması amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.