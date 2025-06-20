Mersin’de 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte bin 341 okulda eğitim gören 403 bin 363 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kent genelinde düzenlenen karne törenlerinden biri de Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törende öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vali Toros, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Törenin ardından sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kent genelinde bin 341 okulda 403 bin 363 öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamladı.