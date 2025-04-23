Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalarda 23 Nisan 1923 tarihine ithafen 1923 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalar, vatandaşların yoğun katılımıyla bayram havasında geçti. Törene Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalarda bir öğrenci tarafından ‘23 Nisan Günü’ adlı şiir okundu. Minik anaokulu öğrencilerinin sunduğu renkli gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise, anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 1923 öğrencinin gerçekleştirdiği halk oyunları gösterisi oldu. 23 Nisan 1923 tarihine ithafen 1923 öğrencinin katıldığı gösteri, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

"Bayram nedir bilmez Filistinli çocuklar"

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Bu tarih, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilan edildiği, dünya çocuklarına hediye edildiği kutlu bir tarihtir. Dünyada gülümsemekten başka bir ideolojisi olmayan masum çocuklarımız ölüyor. Masumiyetin ve istikbalimizin yegane temsilcisi, yüce Allah’ın lütfu ve emaneti olan evlatlarımızı korumak için ‘çocuklar ölmesin’ cümlesi artık yeterli değil. Bugün Gazze’de, Yemen’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın birçok yerinde çocuklarımızın yükselen ahı tüm dünyayı yakmadan, başta İsrail olmak üzere insafını, idrakini ve insanlığını kaybetmiş toplumlara karşı tüm dünyanın onurlu bir duruş sergileme vaktidir. Bayram nedir bilmez Filistinli çocuklar. Sevgili çocuklarım; bu duygularla sizlere armağan edilen ve milli iradenin her şeyin üstünde olduğunu, sizlerin milli iradenin gelecekteki temsilcisi olduğunu gösteren bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum. Dünyanın bütün çocuklarına sağlık, barış, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Programda 23 Nisan temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.