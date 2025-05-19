Mersin’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, gençler ve çocuklar tarafından sergilenen halk oyunları, tekvando, güreş ve cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda devlet büyüklerinden gelen mesajların okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile iki genç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, protokol üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir öğrenci şiir okudu, gençler ve çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları, tekvando, güreş ve jimnastik gösterileri sunuldu. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, "Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük zaferi sizlere armağan etmesi boşuna değildir. O, sizlerin dinamik ruhuna, cesaretine ve aklına güvendi. 19 Mayıs’ın, Gençleri Anma ve Spor Bayramı olarak kutlanması, sizleri yalnızca geleceğimizin temsilcileri değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin bekçileri olarak görmesindendir. Sizlerden beklentimiz, bilimin ışığında, çağdaşlığın rehberliğinde, milli değerlerimize sıkı sıkıya bağlı bir nesil olmanızdır" dedi.