Mersin’de uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ’uyuşturucu madde ticareti tapmak’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.’nin yeri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen baskında hapis cezasının yanı sıra 2 ayrı dosyadan da aranması olan hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.