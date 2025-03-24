Mersin’de jandarma ekipleri 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hapis cezasıyla aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde ’Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık’ suçları başta olmak üzere hakkında 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ile 15 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan H.G.’nin peşine düştü. Yakalanmamak için kendi evini kullanmayan şahsın saklanabileceği yerleri araştıran JASAT ekibi farklı bir adres tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, apartmanın zemin katında yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü H.G. cezaevine teslim edildi.