Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene cemiyet üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın emekçilerinin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti. Gazeteciliğin toplumun haber alma hakkı açısından vazgeçilmez bir görev üstlendiğini ifade eden Tepe, milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, 29 No'lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile basın mensupları katıldı. Toplantının konuğu Mersinli gazeteci Can Coşkun oldu.

Programda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yapay zeka ile birlikte değişen dünyanın gazetecilik sektörüne etkilerine değindi. Yapay zekanın doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Çakır, 'Yapay zeka işinizi elinizden almayacak. Yapay zekayı sizden daha iyi kullananlar işinizi elinizden alacak' dedi. Basın mensuplarını birlik ve beraberlik içinde görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çakır, gazetecilerin bir arada güçlü durmasının kentin ve demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tepe ise 10 Ocak'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını, sektör açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, tarafsız ve doğru haberciliğin önemine vurgu yaptı. MTSO'ya basın sektörüne verdiği destekler için teşekkür eden Tepe, iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Toplantı, Can Coşkun'un ulusal basına ilişkin tecrübe paylaşımları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Öte yandan AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basın mensuplarının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Ciğer, 'Halkımızı bilgilendirme amacıyla gece gündüz demeden, tarafsız ve özgür bir şekilde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren kıymetli basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve şeffaflığın sağlanması noktasında basın emekçilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir' dedi.