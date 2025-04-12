Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan 3 aylık güvenlik ve asayiş verilerinin paylaşarak, "Her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesi, huzur içinde yaşaması en büyük önceliğimizdir" dedi.

Vali Atilla Toros, Öğretmenevi’nde düzenlenen Medya Buluşması’nda 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan 3 aylık güvenlik ve asayiş verilerini, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak paylaştı. Ülke olarak ilerlemenin ana dinamiğinin, huzur ve güven ortamını daim kılmaktan geçtiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Vali Toros, "Çünkü güven ve huzurun kalkınmanın temeli olduğunu, huzurun olduğu yerde yatırımın ve istihdamın artacağını, ekonominin güçleneceğini, refahın yükseleceğini biliyoruz. Bu nedenle ilimizde, her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesi, huzur içinde yaşaması en büyük önceliğimizdir" diye konuştu.

"Terörizmin finansmanına büyük darbe vuruldu"

Mersin’de 2 bin 906 jandarma, 7 bin 610 polis ve 654 Sahil Güvenlik mensubuyla toplam 11 bin 170 personelden oluşan güçlü ve büyük bir güvenlik ailesi olduklarını vurgulayan Toros, Mersin’in huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden, büyük bir azim ve fedakarlıkla çalıştıklarını kaydetti. ’Güvenli Trafik, Huzurlu Şehir’ hedefiyle üzerlerine düşen her bir sorumluluğu millete hizmet etme şerefiyle yerine getirdiklerine işaret eden Toros, "Terör örgütlerine göz açtırmamaya, onları besleyen kaynakları kökünden kurutmaya kararlıyız. Bu yılın ilk 3 ayında terör örgütlerine karşı 87 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda göz altına alınan 146 şahıstan 63’ü tutuklandı, 62’sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Yine terörizmin finansmanın engellenmesine yönelik bu yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiğimiz 7 operasyonla gözaltına alınan 12 şahıstan 6’sı tutuklandı. Bu operasyonlarda geçen yılın tamamından yüzde 50 daha fazla olacak şekilde 6,5 milyon TL ele geçirilerek, terörizmin finansmanına büyük darbe vuruldu" şeklinde konuştu.

"Aydınlatma oranlarında geçen yılın üzerine çıktık"

Asayişi, huzurun anahtarı olarak gördüklerini ifade eden Toros, asayiş vizyonlarının önleyiciliği esas alan bir güvenlik yaklaşımı olduğunu kaydetti. Bu yaklaşımla birinci önceliklerinin suçun oluşmasını önlemek olduğunu vurgulayan Toros, "Mersinimizin her karışında 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 5,7 oranında bir azalma sağladık. Aynı zamanda kişilere karşı işlenen bu 10 önemli suçta yüzde 97,3 aydınlatma oranlarıyla geçen yılın ilk 3 ayındaki oranın da üzerine çıktık. Bu kapsamdaki suçlardan dikkat çekici şekilde konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 38,5, hakaret suçunda yüzde 27, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 23 gibi yüksek oranlarda bir azalma başarısı sağladık" ifadelerini kullandı.

"Kadına karşı şiddet suçunu sıfırlayana kadar mücadele edeceğiz"

Bir insanlık suçu olarak gördükleri kadına karşı şiddet suçunu sıfırlayana kadar kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini belirten Toros, "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasına gelen çağrılara kolluk birimlerimiz en hızlı şekilde intikal etmektedir. Bir diğer asayiş ana başlığı olan mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 6,2 oranında azalma sağladık. Bu suçlarda yüzde 88,1 aydınlatma oranına ulaştık. Mal varlığına karşı işlenen bu en önemli 9 suçtan yine dikkat çekici şekilde motosiklet hırsızlığında yüzde 35, evden hırsızlık suçlarında yüzde 35, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçunda ise yüzde 17 bir azalma başarısı elde ettik. Örneğin, 23 Mart tarihinde motosikletlere yönelik ilimiz genelinde 28 farklı noktada yapılan uygulama ile bin 385 motosiklet kontrol edildi. Bu uygulamada 4 çalıntı, 2 yakalamalı/hacizli motosiklet yakalanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi"dedi.

"Silah kaçakçılarını tek tek yakalayacağız"

Geçen yılın ilk 3 aylık periyoduna göre dolandırıcılık suçlarında bu yılın aynı döneminde yüzde 12’lik artış yaşandığına dikkat çeken Vali Toros, bu nedenle vatandaşları dolandırıcılık konusunda çok daha dikkatli olmaya çağırdı.

Üzerinde hassasiyetle durdukları ’ruhsatsız silah’ konusunda tavizsiz bir duruş sergilediklerini dile getiren Vali Toros, "Şehrimizde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, geçen 3 aylık süreçte toplam 631 silah ele geçirilmiş, 671 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ele geçirilen 631 silahın 365’i tabanca, 39’u kurusıkı tabanca, 1’i uzun namlulu tüfek ve 226’sı av tüfeğinden oluşmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şahıs yakalandı ve 353 tabanca ile 913 silah parçası ele geçirildi. Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşini bırakmayacak, tek tek yakalayacağız" diyerek bilgi verdi.

"Hiçbir organize suç örgütüne nefes aldırmıyoruz"

Suç örgütlerinin, zorbaların ve şehir eşkıyalarının vatandaşların huzurunu bozmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Toros, "Hiçbir organize suç örgütüne nefes aldırmıyoruz. Onları bir bir çökertiyor, adalete teslim ediyoruz. Suçun oluşmasını beklemeden caydırıcılığı ortaya koyma stratejisi izliyoruz. Güvenliğin görünür olmasını sağlıyor, suça meyilli insanların istismar edebileceği bir boşluk bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Bu yılın ilk 3 ayında düzenlenen 16 operasyonla 4 yerel organize suç örgütünü çökerttik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 60 şahıstan 36’sı tutuklandı, 12’sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Örneğin, 20 Mart tarihinde motosikletle kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi yakalayarak, bu suç örgütünü çökerttik" diye konuştu.

"15 milyon 250 bin TL vergi kaybı önlendi"

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Vali Toros, bunun yanında kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini kaydetti. Bu yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen 277 operasyonla 328 kişinin yakalandığını kaydeden Toros, "Bu kişilerden 14’ü tutuklandı, 22’sine ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlarda 58 bin 700 litre akaryakıt, bin 154 litre içki, 26 bin 786 paket sigara, 855 adet elektronik sigara, 20 milyon 200 bin adet makaron ve 3 bin 422 kilogram tütün ele geçirildi. Düzenlenen bu operasyonlarla 15 milyon 250 bin TL vergi kaybı önlendi. Bunun yanında düzenlenen 23 operasyonla tefeciliğe de büyük bir darbe vurduk. Bu operasyonlarda göz altına alınan 96 kişiden 38’i tutuklandı 17’sine ise adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi.

"NARVAS ile 3 bin 498 ihbar analiz edildi"

Uyuşturucuya karşı topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Toros, "Bu yılın ilk 3 ayında imal ve ticarete yönelik düzenlenen 256 operasyonda 379 şahsı yakaladık. Bu şahıslarından 232’si tutuklanırken 72’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bunun yanında kullanıcılık ve diğer alanlardaki bin 576 olayda gözaltına alınan bin 719 şahıstan 10’u tutuklandı, 133’üne adli kontrol tedbiri uygulandı. Düzenlenen bu operasyonlarda çeşitli nitelikteki 137 kilo uyuşturucu madde, 44 bin 184 hap, 360 kök kenevir ele geçirildi" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığının Narkotik Vaka Analiz Sistemiyle (NARVAS) güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında dijital bir köprü oluşturulduğuna işaret eden Toros, "NARVAS, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ’UYUMA’ Mobil uygulaması üzerinden vatandaşlardan gelen narkotik ihbar ve bildirimlerini analiz eden bir yazılımdır. Bu yılın ilk 3 ayında NARVAS ile 3 bin 498 ihbar analiz edildi. Bu kapsamda yapılan 354 operasyonda 387’si narkotikten 5’i diğer suçlardan olmak üzere 392 şüpheli yakalandı" dedi. Toros, uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Siber suçlar sahasını, önemli bir güvenlik tehdidi olarak gördüklerini vurgulayan Vali Toros, sanal devriyelerimiz iş başında olduğunu siber devriyelerde bin 674 şahıs veya hesapta, suç unsuru tespit edildiğini, 821’inin terörle iltisaklı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Mersin’in insan ve araç hareketliliğini çok yoğun yaşayan bir şehir olduğunu ifade eden Toros, şehirde akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için 7/24 çalıştıklarını ve önlemler aldıklarını aktardı. Yapılan uygulamalarda denetlenen araç sayısını bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artırarak 1 milyon 208 bin 29’a, işlem yapılan araç sayısını da yüzde 34,5 artırarak 211 bin 318’e çıkardıklarına dikkat çeken Toros, tüm denetim ve tedbirlere rağmen meydana gelen bin 978 trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 674 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

"Mersin’de 222 bin 582 yabancı bulunuyor"

Mersin’de 177 bin 536’sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 43 bin 483’ü ikamet izinli ve bin 563’ü uluslararası koruma kapsamında olmak üzere yasal kalış hakkı olan toplam 222 bin 582 yabancı bulunduğuna da değinen Vali Toros, düzensiz göçle mücadelede inovatif bir yaklaşımla geliştirilen Mobil Göç Noktasında tercümanlar eşliğinde göç uzmanları tarafından biyometrik sorgulama yapıldığını anlattı.

Bu sayede, düzensiz göçmenlerin tespiti noktasında, devrim niteliğinde başarılara imza atıldığına dikkat çeken Toros, "Bu yılın ilk 3 aylık döneminde mobil göç noktaları aracılığıyla 23 bin 7 kimlik denetimi yapılmış, 290 düzensiz göçmen tespit edilmiş, düzensiz göçmen ön kabul sevk merkezine gönderilmiştir. Düzensiz göç ile mücadelenin ayrılmaz parçası olan göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bu yılın ilk 3 ayında 12 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda yakalanan şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 3 araca el konulmuştur" diye konuştu.

Suç ve suçluyla mücadeleyi en kararlı ve en etkili yöntemlerle hukuk ve insan hakları çerçevesinde sürdürdüklerini vurgulayan Toros, "Kentimizin huzurunu bozmak isteyen her yapı, karşısında güvenlik güçlerimizin çelik iradesini görecektir"diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal , Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri ile idari ve askeri personel katıldı.