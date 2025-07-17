Mersin’in Akdeniz ilçesinde sahil boyunca kıyıya binlerce ölü balık ile birlikte 2 ölü deniz kaplumbağası vurdu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını istiyor.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı sahilinde kıyıya vuran binlerce kefal cinsi ölü balık ve 2 ölü deniz kaplumbağası endişeye yol açtı. Sahile gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin bir an önce araştırılmasını talep ediyor.

"Sebebinin araştırılmasını istiyoruz"

Kazanlı Mahallesi sakinlerinden Akan Huddamoğlu, son bir ay içerisinde çok ciddi balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirterek, "Burada kefal cinsi balıklar bir ayda 2’nci kez öldü. Yetkililerden beklentimiz, çok ciddi bir şekilde bu ölümlerin araştırılması. Burada çocuklarımız denize giremiyor, zehirlenmelerinden korkuyoruz. Burada çok ciddi bir balık zehirlenmesi var. Kazanlı halkı olarak bunun sebebinin araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Zehirlenme ihtimali yüzde 99"

Sahile yakın bölgede çiftçilik yapan Ahmet Soyaltın, balıkların zehirlendiğini belirterek, "Bu balıklar daha önce kıyıya vurmuyordu. Bunların zehirlenme ihtimali yüzde 99, araştırılması gerekmektedir. Daha önce bu kadar ölü balık yoktu ama bugün daha fazla" dedi.