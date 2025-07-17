Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde hem çevre hem de insan sağlığını tehdit eden moloz ve yabani otlara karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler, her gün tonlarca inşaat atığı, çöp, ot ve çalıyı toplayarak mahallelerden uzaklaştırıyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda harekete geçen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sahipli ya da sahipsiz birçok alanda detaylı temizlik çalışması yürütüyor. Özellikle Adanalıoğlu, Çay, Gündoğdu, Şakir Gülmen, Karaduvar ve Karacailyas mahallelerinde yoğunlaşan çalışmalarda, sokaklara bırakılan molozlar iş makineleriyle toplanarak kamyonlara yükleniyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kırsal bölgelerde sürücülerin görüşünü engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ağaç ve çalıların budama işlemini gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarıyla birlikte başta yılan, böcek, sinek ve haşere oluşumunun da büyük oranda önüne geçildiği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı davranmaları ve moloz atıklarını rastgele alanlara bırakmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.