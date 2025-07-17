Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Caddesi ile Nevit Kodallı Caddesi’nin kesişiminde bulunan ve halk arasında ’Tavuskuşlu Kavşak’ olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen kavşak düzenlemesiyle trafik güvenliği artırıldı, akış hızlandırıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, kavşakta sağa dönüş adaları oluşturularak şerit düzenlemeleri yeniden yapıldı. Ayrıca Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında kurulan Loop Tabanlı Sinyalizasyon Sistemi ile kavşakta araç yoğunluğu anlık olarak analiz edilip, yoğun yöne daha uzun yeşil ışık süresi verilerek geçişler hızlandırıldı. Önceden sinyalizasyon bulunmayan noktada artık yayalar da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebiliyor.

Ulaşım Dairesine bağlı Trafik Hizmetleri Teknik Sorumlusu Bilal Ay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Sağa dönüş adalarıyla kavşak şerit disiplinlerini düzenledik. Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında Loop Tabanlı Sistem kurduk. Böylece kavşaktaki yoğunluğa göre ışık süreleri otomatik ayarlanıyor. Önceleri bu noktada sık sık kaza oluyordu. Şimdi vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Kavşak düzenlemesinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlardan Aydın Bacanak, "Bu mahallede büyüdüm. Önceden karışıklık vardı. Şimdi daha iyi oldu" derken, bisikletli sürücü Ethem Demir ise "Çok memnunuz. Öncekine göre çok daha iyi bir proje olmuş" ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Kamil Bal da, "Bunun gibi birçok kavşak düzenlemesi yapıldı ama burası çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.