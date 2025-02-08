Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Dil Müzesi Söz Varlığı Belirleme Atölye Çalışması" Projesi Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek almaya hak kazandı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansına yapılan başvuru sonucunda teknik destek almaya hak kazanan "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Dil Müzesi Söz Varlığı Belirleme Atölye Çalışması" projesinin sözleşmesi , düzenlenen imza töreni ile taraflar tarafından imzalandı.

Törende sözleşme , Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş adına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş tarafından imzalandı. İmza törenine Milli Eğitim Müdürlüğü görevli proje koordinatörü Türkçe Öğretmeni Dilek Tokhay, Müdürlük Personeli Burak Erkoç ve Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Danışmanı Mustafa İşler de katıldı.

Proje kapsamında planlanan çalışmalarda; öğrencilere somut olmayan kültürel miras ve dil zenginliğinin etkili ve somut etkinliklerle tanıtılması ve kazandırılması hedeflenmekte.

İmza töreninde sonra Somut Olmayan Kültürel Miras ve Dil Müzesi Söz Varlığı Belirleme Atölye Çalışmaları kapsamında , Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik ziyaret edilerek Üniversitenin Türkoloji Merkezi Kültür Evi'nde yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi alınarak örnek uygulamalarla ilgili iş birliği ve destek konusunda değerlendirmeler yapıldı.