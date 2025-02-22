Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hizmet alanını il dışına da taşıyarak, Ermenek Belediyesi İtfaiye ekiplerine teorik ve uygulamalı olarak 5 günlük ’İtfaiye Temel Er Eğitimi’ verdi.

Karaman’ın Ermenek ilçesi itfaiyesinin talebi üzerine gerçekleştirilen eğitim programında, ‘Yangına müdahale teknikleri, tehlikeli maddelere müdahale eğitimi, yangının çıkış sebebinin araştırılması ve raporlama eğitimi, trafik kazalarına müdahale, araç yangınlarına müdahale, yüksekte güvenli çalışma, ileri düzey kurtarma eğitimi, yüksek açı kurtarma eğitimi, ipli erişim ve ip teknikleri eğitimi ve yaralı sedye ile tahliye eğitimleri’ konu başlıkları yer aldı.

"Mersin itfaiyesi, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ATA Eğitim Merkezinin hizmete girmesiyle akademik itfaiyeciliği temel alan eğitimler sunan Mersin itfaiyesinin, bilimsel ve teknik açıdan daha güçlü bir teşkilat yapısına kavuştuğunu söyleyen Eğitim Amiri Muharrem Çavdar, "Mersin itfaiyesi, her türlü iklim ve doğa şartlarına karşı daha etkin hizmet verebilmek için eğitimlerini sürekli geliştiriyor. Ermenek itfaiyesinin talebi üzerine 5 günlük bir eğitim programı hazırladık. Mersin itfaiyesinin teknik ve tecrübelerini, Ermenek itfaiyesinde görev yapan meslektaşlarımıza aktardık. Mersin itfaiye teşkilatı, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi" dedi.