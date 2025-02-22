Hatay’da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan bir otomobil Antakya-İskenderun Otoyol girişinde durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan olayın şüphelisi A.A.K. "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 4 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.