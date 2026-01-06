Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, belediye personelinin ilk müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hal Caddesi üzerinde bulunan müstakil evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde ikamet eden aile, yoğun dumanı fark ederek tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Bu sırada yakın bir binada bulunan Erdemli Belediyesi personeli, evden yükselen dumanları fark ederek yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.