Mersin'in Silifke ilçesinde yıkılan kaya duvar parçalarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaya parçalarıyla örülen duvar yıkıldı. Bu sırada çalışma yapan Ekrem Yamşah (20) kaya parçalarının altında kaldı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı ancak Yamşah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcının incelemesi sonrasında cenaze hastane morguna gönderildi.