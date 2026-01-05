Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta hizmete sunduğu Aratos Matematik Evi, birinci yılında binlerce öğrenciyi ağırlayarak matematiği interaktif düzenekler ve eğlenceli uygulamalarla sevdirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Tarsus'ta faaliyet gösteren 'Aratos Matematik Evi', bir yıl boyunca binlerce öğrenciyi ağırladı. Bir yıl önce hizmete giren ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Aratos Matematik Evi'ni ziyaret eden öğrenciler, matematiği farklı deney ve düzeneklerle öğreniyor. Değişik deneyimleri bir arada yaşayan öğrenciler, aynı zamanda ünlü matematikçiler ve teoriler hakkında da bilgi sahibi olma şansı yakalıyor. Geçen yıldan bu yana toplam 6 bin öğrenciyi ağırlayan Aratos Matematik Evi'nde matematiğin soyut dünyasından çıkan öğrenciler, interaktif öğretim teknikleri eşliğinde bu bilim dalına dair ön yargılarını geride bırakıyor.

Matematik evinde teori ve pratiğin en eğlenceli hali birlikte yaşanıyor

Antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos'un adının verildiği ve 2 kattan oluşan matematik evinde, denge oyunları, imkansız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zeka destekli sunum odaları gibi interaktif alanlar bulunuyor. Bu atölye ve uygulamalar sayesinde çocuklar yalnızca matematiksel kavramları değil, analitik düşünme, görsel algı ve problem çözme becerilerini de geliştirme imkanı buluyor. Ziyaretler, Teksin uygulaması veya 'Alo 185' Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor.

Yıl boyunca okul gruplarıyla planlanan ziyaretlere ev sahipliği yapan Aratos Matematik Evi'ne, yaz döneminde ise bireysel ziyaretler düzenlendi. Mersinlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan evde öğrenciler bir yandan düzenekleri deneyimlerken, diğer yandan da Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca matematiğe katkı sunan insanların sunumlarını izleyerek, matematiğin tarihi gelişimini inceliyor. Öğrencilerin gözdesi olan Aratos Matematik Evi'nin, yıl boyunca çalışmalarına devam ederek öğrencilere matematiği sevdirmeyi ve hayatın içinde yer alan bir bilim dalı olduğunu anlatmayı sürdüreceği ifade edildi

'Öğrencilerimizi matematiğin zorlu dünyasından çıkarıp, etkileşimli bir dünyaya dahil ediyoruz'

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, bir yılda binlerce öğrenciyi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, öğrencilere matematikle dolu somut bir dünya sunduklarını vurguladı. İçerisinde barındırdığı tüm materyaller ve yapay zeka teknolojisi ile Aratos Matematik Evi'nin öğrencilere bu bilim dalını sevdirdiğini ifade eden Tasasız, 'Öğrencilerimizi matematiğin zorlu dünyasından çıkarıp, etkileşimli bir dünyaya dahil etmek istedik. Öğrenciler, müze bölümünde matematiğin somut dünyasında keşfe çıkarak etkileşim içinde bulunuyorlar. Atölye kısmında ise sadece dinleyerek değil, sorgulayarak matematik dünyasında aktif bir rol alıyorlar' dedi. Öğrencilerin ziyaretleri için ulaşım hizmeti verildiğini de sözlerine ekleyen Tasasız, 'Bir yılını dolduran Aratos Matematik Evi, matematiği sevdiren, düşündüren ve ilham veren yanıyla yoluna devam ediyor. Tüm öğrencilerimizi Aratos Matematik Evi'ne bekliyoruz' ifadelerini kullandı.