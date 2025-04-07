Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadelede yürüttüğü uyum ve azaltım çalışmaları ile 3 uluslararası başarı rozetine layık görüldü.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine (GCoM) üyeliği kapsamında ödül alan Büyükşehir Belediyesi, azaltım ve uyum çalışmalarına yönelik hazırlanan eylem planı ile ’Azaltmal’, ’Adaptasyon’, ’Enerji Erişimi ve Yoksulluk’ rozetlerini kazandı.

İklim değişikliğiyle mücadeleye kendini adamış şehirler, yerel yönetimler ve ortaklardan oluşan en büyük uluslararası ittifak olan GCoM’a üye olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklime dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak adına çalışmalar yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 9 etkili değerlendirme aşamasının 7’sinde başarı sağlayarak 3 adet rozete hak kazandı. Böylelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek puanlamaya sahip 4 belediyeden birisi oldu.

Mersin Emisyon Envanteri Raporu (2019-2023), Mersin İklim Değişikliği Risk ve Kırılganlık Analizi Raporu, Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) projelerini GCoM’a sunan Büyükşehir Belediyesi, ’Azaltma’ ve ’Adaptasyon’ rozetlerinden tam puan aldı. ’Enerji ve Yoksulluk’ rozetinde enerji ile ilgili hedef olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, enerjiyi iyileştirmeye açık alan olarak belirleyerek ana gündem haline getirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Mersin’in küresel iklim krizi ile mücadelesinde görünürlüğünün artırılması ve yapmış olduğu projelerle, kentlinin en üst düzeyde fayda sağlaması için yaptığı projelere yenilerini ekleyeceği mesajını da verdi.

"Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fon ve kredilere daha kolay erişebilecek"

6 kıtadan 144 ülkenin içinde bulunduğu GCoM’da Mersin’in büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen İklim Değişikliği ve Yenilebilir Enerji Şube Müdürü Zafer Kuşatan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında bu çalışmalarımıza başlayarak, platforma üye olduk. GCoM’un alt çalışmalarında SECAP ile iklim risk ve kırılganlık raporlarımızı hazırladık. Böylece kentimiz uluslararası platformda çevreye duyarlılıkla ilgili bir başarı elde etti" dedi.

GCoM’un kent ve insanı odak alarak 3 ana başlıkta değerlendirmeler yaptığını ve sosyolojik olarak da değerlendirmelerde bulunduğunun altını çizen Kuşatan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 kriterden 7’sini sağlayarak başarı elde etmiş olup, Türkiye’deki büyükşehirler arasında üst sıralarda yerini almıştır" ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmalar sayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin uluslararası fon ve kredilere de erişiminin kolaylaşacağına dikkat çeken Kuşatan, projelerin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlayacağını kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilerinin küresel boyutta yaşandığına değinen Kuşatan, "Yaptığımız projeler ile iklim değişikliğinin dolaylı etkilerinden en az etkilenebilecek şekilde bertarafını sağlamış olacağız. Bu sayede de vatandaşlarımız daha huzurlu ve yaşanabilir, kaliteli bir kentte bulunmuş olacaklar" sözlerine yer verdi.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM) nedir?

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi, vatandaşları için daha iyi bir gelecek güvence altına almak isteyen binlerce yerel yönetimi bir araya getiren Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir girişimdir. Yerel yönetimler GCoM’a katılarak, AB iklim ve enerji hedeflerini gönüllü olarak uygulamaya koymayı taahhüt ederler.