Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılmasının yasak olduğunun belirtildiği afişler, Tarsus Berdan Barajı Devlet Parkı mesire alanında asıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi ekipleri tarafından asılan afişler üzerinde, vatandaşların olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olması istenerek, "Meteorolojik verilere göre Mersin’de orman yangını riski çok yüksek. Mersin Valiliği’nin tedbirleri doğrultusunda Devlet Parkı mesire alanında piknik yapılabilir, ancak ateş ve mangal yakmak kesinlikle yasaktır. Şüpheli bir durum fark ederseniz 112’yi arayınız. Yeşil alanlarımızı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.