Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım daha attı. Kentin iklim dostu dönüşümünü desteklemek amacıyla kurulan ofisin ilk Danışma Kurulu Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıya Büyükşehir ve MESKİ yetkililerinin yanı sıra; Çevre Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ile Toros Üniversitesi’nden temsilciler katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin ön planda olduğu toplantı, kent genelinde uygulanabilir yeşil dönüşüm stratejileri için ilk adımı oluşturdu.

Toplantının sonunda, Mersin’in iklim dostu bir şehir olma yolculuğunda belediye ve diğer kurumların birlikte neler yapabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, sürdürülebilir projelerde ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak, çevresel krizlerin ancak kolektif akılla çözülebileceğinin altını çizdi.

"Amacımız, belediyemizin kurumsal kapasitesini yeşil dönüşüme uygun hale getirmek"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, ilk hedeflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetlerini yeşil dönüşüme uygun hale getirmek olduğunu söyleyerek, "Ana amacımız; belediyemizin kurumsal kapasitesini yeşil dönüşüme uygun hale getirip, hizmetlerimizde ve yaptığımız projelerde çevreye verdiğimiz etkiyi ve karbon emisyonunu azaltmak, enerjimizi daha verimli kullanmak. Hepimiz biliyoruz ki, kaynaklarımız kısıtlı ve amaçlarımızdan biri de fosil yakıttan yeni enerji kaynaklarına geçişi sağlamak. Bu gibi konuları beraber ele alıp, artık daha yaşanılabilir bir Mersin için çalışacağız" dedi.

"Tüm kent genelinde yeşil dönüşümü sağlamak için çalışıyoruz"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu da Yeşil Dönüşüm Ofisi fikrinin 2023’te doğduğunu, çıkış noktasını ve amacını anlattı. Dünyada ortaya çıkan yeşil dönüşüm çalışmalarının ana ekseninin, ‘üretim sektörlerinde yeşil dönüşüm’ olduğunu söyleyen Zorlu, "Ama biz, bir belediyenin kentteki bütün hayatın yeşile dönüşümü ile ilgili nasıl çalışmalar yapacağına dair bir örgütlenmenin olması gerektiğini düşündük ve böyle bir ofis kurmaya karar verdik. Burada yapmak istediğimiz örgütlenmeyi 2 çerçevede gerçekleştirdik. Birincisi, Büyükşehir Belediyesinin kent için üreteceği hizmetleri yapan kadronun yeşil dönüşüm konusunda duyarlı hale gelmesi. Yani hizmetleri ve projeleri üreten kadronun bir yeşil bakış açısına sahip olmasının sağlanması için bir iç paydaş kurulu oluşturduk. İkincisi de; belediyenin dışında kalan kentin normal yaşayışı içerisindeki dönüşümü nasıl sağlayabiliriz diye bir danışma kurulu oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm konusunda üretim sektörü dışında günlük kent yaşantısında yapılabilecek çalışmalar üzerine odaklandıklarını kaydeden Zorlu, "Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasından plastik atıkların azaltılmasına, Büyükşehir Belediyesinin yeni yapılacak hizmet binalarının enerji verimliliği yüksek binalar olmasından çatılarda güneş santrallerinin kurulmasının zorunlu hale gelmesine kadar bir dönüşüm istiyoruz" diye konuştu.