Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’ın Şeyh Ömer Mahallesi’nde yalnızca bu bölgeye özgü olan ve yok olma riski taşıyan Leklek fasulyesinin üretimini destekleyerek, hem atalık tohumları koruyor hem de yerel üreticiye ekonomik katkı sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi kapsamında, Gülnar ilçesi Şeyh Ömer Mahallesi’nde yalnızca bölgeye özgü olan ve yok olma riski taşıyan Leklek fasulyesinin üretimi destekleniyor. Kültürel mirası koruma hedefiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, mahallede üretim yapan 15 çiftçiye toplamda 150 kilogram yerel tohum desteği sağlandı. Her bir üreticiye, 1 dekar alan için 10 kilogram tohum verilirken, destek alan üreticilerden Resul Kurar’ın tarlasında gerçekleştirilen ekimle sezona ilk adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yerel çeşitlerin korunmasını, üretim miktarının artırılmasını ve bu özel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

"Leklek fasulyesinin, gelecek nesillere aktarılması için projemizi hayata geçirdik"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aylin Kutlu, projenin bölgeye sunacağı katkıya değinerek, "Büyükşehir olarak, ‘Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi ile Gülnar ilçesi Şeyh Ömer Mahallesi’nde hali hazırda üretimi yapılan ve bölgeye özgü Leklek fasulyelerinin hem yerinde üretiminin artırılması, hem de gelecek nesillere aktarılması için bu projemizi hayata geçirdik" dedi.

1 dekar alana kişi başı 10 kilogram olmak üzere, toplamda 150 kilogram dağıtım gerçekleştirildiğini söyleyen Kutlu, "Proje ile biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir olmasını sağlamaktayız. 2020 yılından bu yana atalık tohumların yerinde korunması, artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için projelerimiz sürüyor. İlk olarak buğday ile başlayıp, 2023 yılında nohut, 2025 yılında ise Leklek fasulyesi projesi ile yolumuza devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle daha fazla üretim yapmaya başladık"

Şeyh Ömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar, Leklek fasulyesinin atalarından kalma bir ürün olduğunu ve korunmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Leklek fasulyesi, bizim dedelerimizden kalma bir ürün. Ekonomik şartlarımız el vermiyordu, alamıyorduk. Büyükşehir Belediyesinin desteği sayesinde topraklarımızda daha fazla üretim yapmaya başladık. Bu fasulye sadece bizim mahallemizde üretiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.