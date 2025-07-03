Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanı Malik Ercan mahalle muhtarlarını belediyede ağırladı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan mahalle muhtarlarını makamında konuk etti. İlçeye bağlı tüm mahalleleri temsilen katılan muhtarlarla belediyede yapılan görüşmede, yerel yönetim hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu. Mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ile vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilirken sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan, "Muhtarlarımızın ziyareti beni onurlandırdı. İlçemiz için, mahallelerimiz için yapılacak hizmetleri konuştuk; muhtarlarımızın taleplerini dinledim. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.