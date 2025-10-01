Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde 6 bin 500 metrelik grup yolunu asfaltlayarak üreticilerin ürünlerini pazara daha güvenli ulaştırmasını, vatandaşların ise konforlu yolculuk yapmasını sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yalnızca tarımsal faaliyetlerde değil, üretimin pazara taşınmasında da destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi’nde yol yenileme ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar ve Mut mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki yol yapım bakım ve onarım ekipleri tarafından yenilendi. Ermenek karayolu sınırından başlayarak, Demirözü Armutalanı yol ayrımına kadar olan 6 bin 500 metrelik kısımda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca tehlike arz eden virajlarda düzenleme ve genişletme yapıldı.

Yol, Gülnar ile Mut arasındaki ulaşımı sağlamasının yanı sıra, bölgedeki yoğun elma üretimi nedeniyle üreticiler için de kritik önem taşıyor. Günlük 30 ile 40 tırın geçiş yaptığı bu güzergâhta tamamlanan çalışmalar sayesinde, üreticiler ürünlerini pazara daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırabilecek. Vatandaşlar da artık daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte Dayıcık mevkiinde de asfaltlama çalışması yaparak, güzergâh üzerindeki ulaşım bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor.

"6 bin 500 metrelik yolun asfaltlama çalışmasını tamamladık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, yolun stratejik önemine değinerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dinç, "Özellikle elma üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar ve Mut grup yolumuzun, daha önceki yıllarda Kalfalar, Örenpınar Mut ilçe sınır yolunun genişletmeli asfalt çalışmasını tamamlamıştık. Bu sezon içerisinde Ermenek karayolu sınırından başlayarak, Demirözü Armutalanı yol ayrımına kadar olan kısımdaki yaklaşık 6 bin 500 metrelik yolun asfaltlama çalışmasını da tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Yol yapımı esnasında yalnızca ulaşım konforunu değil, güvenliği de göz önünde bulundurarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinç, "Bu yolu yaparken, tehlike arz eden virajlarda düzenleme ve genişletme çalışmalarında bulunuldu. Yolumuz hem elma üreticilerinin yoğun kullanımından, hem de Gülnar’ı Mut’a birleşmesinden dolayı büyük bir önem arz etmektedir. İlerleyen süreçte, bu güzergah üzerinde Dayıcık mevkiinde de asfaltlama çalışmasını yaparak, Gülnar ilçemizi Demirözü, Konur, Dayıcık ve Örenpınar üzerinden Mut ilçemize bağlayıp, ulaşımı tamamen rahatlatmayı planlamaktayız" ifadelerine yer verdi.