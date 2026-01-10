Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2025 yılı boyunca atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarıyla yüz binlerce ton atığı çevreye zarar vermeden yönettiği, ürettiği enerji, yürüttüğü projeler ve farkındalık çalışmalarıyla sürdürülebilir ve düşük karbonlu kent hedefinde öne çıktığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve iklim farkındalığı, sıfır atık uygulamaları ve çevre bilinci alanlarında önemli çalışmalara imza attı. Büyükşehir'in Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle, hem çevre korundu hem de kent genelinde sürdürülebilirlik güçlendirildi.Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde 2025 yılı boyunca 730 bin ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edildi. Atıkların depolanması sonucu açığa çıkan metan gazından 117 bin megavat elektrik enerjisi üretilerek, 125 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir üretim sağlandı. İlçe belediyelerinin topladığı evsel atıkların, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 9 Katı Atık Aktarma İstasyonu aracılığıyla bertaraf tesislerine taşınması sayesinde 630 bin ton atık kontrollü şekilde yönetildi ve vahşi depolamanın önüne geçildi.

Tıbbi, tehlikeli ve hafriyat atıkları da çevreye zarar vermeden yönetildi

2025 yılında il genelinde oluşan 3 bin 473 ton tıbbi atık, Tıbbi Atıkların Yönetmeliği'ne uygun şekilde toplanarak taşındı ve sterilize edildi. Belediyenin faaliyetleri sonucu oluşan kontamine atıklar, atık yağlar, elektronik atıklar, toner ve floresan gibi yaklaşık 100 ton tehlikeli atık ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.

Hafriyat atıkları kapsamında, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki tadilatlar sonucu oluşan 55 bin metreküp moloz alımı gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerince yapılan 12 bin 500 denetim sonucunda 275 idari yaptırım uygulanarak 10 milyon 483 bin 870 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 milyon 240 bin metreküp dolgu sahası rehabilite edildi. Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile GPS tabanlı izleme sayesinde, hafriyat taşıyan 85 araç anlık olarak takip edilerek atıkların izinli döküm sahalarına yönlendirilmesi sağlandı.Büyükşehir Belediyesine ait 113 bina ve yerleşkeye üçlü sıfır atık ayrıştırma setleri yerleştirilerek Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı. Bu alanlardan toplanan yaklaşık 26 ton geri dönüştürülebilir atık, lisanslı tesislere teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı. 2025 yılı içerisinde kurum içi ve kurum dışı olmak üzere 3 bin 910 kişiye, sıfır atık, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalık eğitimi verildi. 'İsraf Etmiyoruz Kompost Yapıyoruz' sloganıyla, park ve bahçe budama atıkları, hal atıkları, mezbahane atıkları ve çay kahve posalarından oluşan 375 ton organik atık kompost üretimi için toplandı. Üretimi tamamlanan 20 ton kompost, refüj, park ve bahçe bitkilendirmelerinde kullanılarak kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı.

'Mersin'i daha yaşanabilir yarınlara hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, Mersin'i daha yeşil ve yaşanabilir yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu kapsamda evsel katı atık aktarma, düzenli depolama ve bertaraf enerji üretim çalışmalarında 2025 yılında 730 bin ton evsel nitelikli katı atık düzenli bertaraf edilerek, oluşan metan gazından 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer 117 bin megavatlık elektrik enerjisi üretildi' dedi.

Kent genelinde 9 adet Katı Atık Aktarma İstasyonu ve 3 adet Düzenli Depolama Sahası'nın olduğunu belirten Alp, 'Böylece hem vahşi depolamayı, hem de çöplerden açığa çıkan sera gazlarından oluşan metan gazının doğamıza salınımını engelliyoruz. Hafriyat şefliğimiz bünyesinde, 2025 yılında yaklaşık 50 bin metreküp moloz alımı hizmeti sağlandı. 2 milyon 250 bin metreküp dolgu sahası rehabilite amaçlı izinlendirildi. Kaçak hafriyata ekiplerimiz tarafından 275 adet idari yaptırım ve 10 milyon liraya yakın cezai işlem uygulandı' diye konuştu.

'2026 yılında çalışmalarımız artarak devam edecek'

Türkiye'de tek olma özelliğine sahip olan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, çevre ve iklim konularında daha bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla farkındalık oluşturmak için eğitimler verildiğini kaydeden Alp, 'Okullarımız randevu alarak tamamen ücretsiz olarak merkezimizi ziyaret ediyor. Okullarımızın ulaşımlarını da sağlıyoruz. Açıldığı günden bu yana 183 binden fazla kişi merkezimizi ziyaret etti' ifadelerine yer verdi.

2024 yılında yayınlanan Mersin'in ilk 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nda (SECAP) 2025 yılında uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine geçildiğini belirten Alp, 'Uluslararası Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) kapsamında yapılan iklim raporlaması sonucunda, belediyemiz 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında A düzeyinde başarı elde etmiştir. 2026 yılında da Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak çalışmalarımız artarak devam edecektir'diyerek sözlerini tamamladı.