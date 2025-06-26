Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan üçüncü yeni kreş için kayıt süreci başladı. Başkan Doğan, "İlçemizde eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Mehmet Karataş Kreşi için kayıtlar başladı. Muratdede Mahallesi’nde ikamet eden 3, 4 ve 5 yaşındaki çocukların kayıt olacağı kreşe, aileler başvurularını şahsen kreşten yapabilecek.

Aileler, detaylı bilgi ve başvuru şartları için 444 8 662 numaralı Merkezefendi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayabilirler.