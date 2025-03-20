Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı

Para Politikası Kurulu ara toplantı kararını açıkladı.

Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınırken, bu doğrultuda kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdiği duyuruldu.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutulduğu bildirildi.

Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığınında bildirildiği ara toplantı kararında, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağı kaydetti.