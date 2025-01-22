Edirne’nin Meriç ilçesinde kaymakamlık himayelerinde başlatılan ’Ara Tatil Kampı-Kültürümüzün İzinde Projesi’ çerçevesinde kente gelen öğrenciler, Edirnekari sanatını öğrendi.

Meriç Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ara Tatil Kampı - Kültürümüzün İzinde Projesi’ çerçevesinde alanında başarılı ve çeşitli branşlarda il birincisi olan öğrenciler karne hediyesi olarak Edirne gezisi ile ödüllendirildi. Bu çerçevede Edirne’ye gelen ve tarihi noktaları dolaşarak çeşitli alanlarda etkinliklere katılan öğrenciler ilk olarak Edirnekari sanatını öğrendi. Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ndeki atölyede düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Sevilay Güler tarafından öğrencilere bu sanatın tarihi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verildi.

Doğduğu şehrin ismini taşıyan tek kadim zanaat olan ‘Edirnekari’ günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Tavanlara, kapılara, ahşaplara, sandıklara uygulanan toprak boyayla yapılan natürel bir sanat olan Edirnekari, gelecek nesillere aktarılıyor. Farklı alanlarda etkinliklere katılarak becerilerini keşfeden öğrenciler, tatili verimli şekilde geçiriyor. Edirne’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek üzere düzenlenen gezi çerçevesinde keyifli bir gün geçiren öğrenciler proje çerçevesinde geçmişe yolculuk yaptı.

"Bu sanatı duymamış öğrencilerle keyifli bir gün geçirdik"

Meriç’ten gelen öğrencilerle birlikte Edirnekari sanatını yaptıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Sevilay Güler, bu sanatı duymamış öğrencilerle birlikte günün anısına lale desenli birer kitap ayracı boyadıklarını ve keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. Meriç Kaymakamlığı’nın çok güzel bir projeye imza attığını belirten Güler, Böyle bir çalışmada sanatın tanıtımı noktasında ön ayak olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Notları güzel olduğu için kaymakamlığın kendilerini geziyle ödüllendirdiğini söyleyen öğrencilerden Yusuf Miraç, daha önce bu sanatı hiç görmediğini ve öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öğrencilerden Duru Dervişoğlu, düzenlenen gezi çerçevesinde hem müzeleri dolaştıklarını hem de Edirnekari sanatını öğrenerek kendilerine kitap ayracı yaptıklarını söyledi.

Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Elif Tüfekçi, bu vesileyle yeni sanatlar öğrendiğini belirterek bu gezinin düzenlenmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

İlk olarak Edirnekari sanatını öğrenen öğrenciler, kentteki müzeler ile tarihi ve turistik noktaları dolaşarak diğer el sanatları ile ilgili de çalışmalara katıldı.