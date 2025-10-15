Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda işletme ruhsatları kontrol edilirken, kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğu, saklama şartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri inceleniyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında kantinlerin ruhsatları kontrol edilirken, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve saklama şartları titizlikle inceleniyor. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı okul kantinlerinde muhtemel sağlık risklerinin önüne geçiliyor. Kurallara uygun faaliyet göstermeyen işletmelere yönelik gerekli uyarılarla birlikte cezai işlem uygulanıyor.

"Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi rahat olsun istiyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilerin sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. Okul kantinlerinde satılan ürünlerin hijyenik şartlarda hazırlanması, saklanması ve satışa sunulması konusunda son derece hassasız. Zabıta ekiplerimiz ve Meram İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüz ile koordineli biçimde sürdürdüğümüz bu denetimlerle hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun istiyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için üzerimize düşen her görevi titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.