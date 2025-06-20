2025 sezonuyla birlikte Meram Lavanta Bahçesi kapılarını yeniden açtı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Dere Mahallesi’nde hayata geçirilen lavanta bahçesi, yazın gelmesiyle birlikte yeniden açan çiçekleri ve lavantalarıyla ziyaretçilerini etkiliyor. 2025 sezonu için kapılarını yeniden açan Meram Lavanta Bahçesi, eşsiz bir görsel şölen sunmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce misafire ev sahipliği yapması beklenen Meram Lavanta Bahçesi, doğa ile baş başa kalmak, güzel hatıralar ve fotoğraf kareleri biriktirmek ve kısa bir şehir molası vermek isteyenleri bekliyor. Meram Lavanta Bahçesi, içerisindeki çiçekler, su havuzları, seyir ve salıncak terasları, gül kemerleri ve sağlık parkurlarıyla da ziyaretçilerine dolu dolu bir deneyim sunuyor. 20 bin metrekarelik alana yayılan bahçe, 190 metrelik ahşap yürüyüş yolu, gül tünelleri ve oturma alanlarıyla bir yandan fotoğraf tutkunlarını ağırlarken diğer yandan da ailelere ve çocuklara nefes alma imkanı tanıyor.

"Meram, güzelliklerin yüreğe işlediği yerdir"

Meram Lavanta Bahçesi’nin, bu yaz mevsiminde de huzur dolu saatler geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği mekanların başında geleceğine inandığını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bu eşsiz güzelliğe şahitlik etmeye davet etti. Her mevsim ayrı güzel olan Meram’ın en zarif yüzünü bu bahçede gösterdiğini belirten Başkan Kavuş, "Meram demek, huzurun, doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bir yaşam demektir. Dere Vadisi’ni gören bu eşsiz noktada lavantalarla dolu bir bahçe, ziyaretçilerine sadece manzara değil, aynı zamanda huzur ve mutluluk vadediyor" diye konuştu. İlçenin dillere destan güzelliklerinin Meram Gezi Rotası’nda bulunabileceğini belirten Başkan Kavuş, "Meram Bağı’ndan başlayan gezi rotası yolculuğu, Lavanta Bahçesi’yle renkleniyor; ardından Kızlar Kayası, Aydınçavuş Tesisi, Tavusbaba Türbesi, Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, Müze Meram, 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Millet Bahçesi ile devam ediyor. Güzel zaman geçirmek isteyen herkesin pusulasını, şehrin en güzel renklerini bünyesinde bulunduran Meram Gezi Rotasına mutlaka çevirmesi gerekiyor. Çünkü Meram’da yaşamak kadar, burada dinlenmek ve eğlenmek de çok özel" diye konuştu.