Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocukların ve gençlerin sıfır atık bilincini ve çevre hassasiyetini artırmak amacıyla periyodik olarak verdiği eğitimlere devam ediyor.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen ’Sıfır Atık Projesi’ne destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Meram Belediyesi bünyesinde kurulan ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ uzmanları tarafından periyodik olarak öğrencilere verilen eğitimler Hatıp İlkokulu’nda devam etti. Okulu ziyaret eden ve çevre bilincinin oluşması için geri dönüşüm hakkında bilgi veren Meram Belediyesi uzmanları, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar nasıl kullanılabilir hale getirildiğini anlattı. Uzmanlar öğrencilere ayrıca, bu noktada neler yapabileceklerini de örnekler ve etkinliklerle aktardı. Etkinliklerde Hatıp İlkokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilen malzemelerden yaptıkları ürünler sergilenirken çevre bilincini arkadaşlarına hazırladıkları gösterilerle anlattılar.

“Bu eğitimler hem doğayı hem geleceğimizi güçlendirecek”

Güçlü bir gelecek ve temiz bir çevre adına tüm sıfır atık çalışmalarını önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklara çevre bilinci ve hassasiyeti ile sıfır atık farkındalığının aşılanması amacıyla düzenledikleri etkinlikler ve eğitimleri de bu kapsamda ele aldıklarını ifade etti. Her şeyin başının eğitim olduğu gibi çevre ve sıfır atık politikalarının başının da eğitim olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Çocuklarımıza, atık oluşumunun önlenmesinden atıkların azaltılmasına, kaynağında ayrı biriktirilmesinden ayrı toplanmasının önemine, doğal varlıkları korumalarından doğa dostu tüketim alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede farkındalık kazanmaları için düzenlediğimiz bu eğitimlerin hem bugünü hem de yarınımızı kurtaracağına inanıyoruz” dedi.

“Temiz bir çevre ve sıfır atık hedefi için önemli projelere imza atıyoruz”

Sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında önemli projelerin altına imza attıklarını kaydeden Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Meram Belediyesi olarak bünyemizde ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ kurulduktan sonra bu noktada çalışmalarımız hız kazandı. Evsel atıkların enerjiye dönüştürülmesinden, ilçenin dört bir tarafına yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezlerine, Ambalaj Atığı Toplama Ünitesinden ve belirli noktalara yerleştirilen Sıfır Atık- Evsel Atık Kutularına kadar pek çok proje yürüttük. ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ ekipleri kapı kapı dolaşarak broşür ve anlatımlarla vatandaşlara ve okullarda da seminer ve eğitimlerle gençlere ve çocuklara çevre bilinci aşılıyor. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde ilçede son altı yıl içinde yaklaşık 150 bin ağaç, 2 bin ton su, 50 milyon kwh elektrik ve 2 bin tondan fazla petrol tasarrufuyla ekonomiye yaklaşık 20 milyon TL kazanç sağladık. Bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak adına tüm hemşehrilerimizin desteğine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Geleceğimiz, ülkemiz, ekonomimiz için bunu birlikte başarmak zorundayız.”