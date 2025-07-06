Memur-Sen Konfederasyonu, Resmî Gazete’de yayımlanan 2024-2025 yılı verilerine göre 1 milyon 78 bin 831 üyesiyle Türkiye'nin en büyük kamu görevlileri konfederasyonu olma unvanını bir kez daha perçinledi.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu başarının yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayı; adalet için mücadele eden, mazluma kol kanat geren, emekçinin alın terine sahip çıkan bir erdem hareketinin örgütlü gücüdür. Memur-Sen olarak sendikacılığı sadece masada yapılan pazarlıklarla sınırlı görmüyoruz. Aynı zamanda toplumsal sorumluluğu merkeze alan bir bilinçle hareket ediyoruz."

“Teşkilatımızla Güçlüyüz”

11 hizmet kolunda faaliyet gösteren Memur-Sen'in, genel merkezden taşraya kadar tüm teşkilatlarıyla ortak bir inanç ve kararlılıkla büyümeye devam ettiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte daha adil, daha umutlu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Üyelerimizden aldığımız güçle her zorluğa göğüs germeye ve kamu emekçilerine yeni kazanımlar sağlamaya kararlıyız '' dedi.

Yıldız, “Genel Başkanımızdan şube başkanlarımıza, komisyonlardan işyeri temsilcilerimize kadar her bir teşkilat mensubumuza ve en önemlisi 1 milyon 78 bin 831 üyemize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”dedi.