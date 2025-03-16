Erciyes’te bu yıl 2.’si düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) ödül törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uluslararası kar motorları yarışmalarının burada yapılıyor olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. 20 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta burada yarışma yapılıyor" dedi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Şampiyonayı takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Heyecan dorukta, bizler de o heyecanı yaşamak için buraya geldik. Erciyes; dünyanın en yakışıklı dağlarından, uluslararası boyutta kayak merkezlerinin önde gelenlerinden, Türkiye’mizin de en büyüklerinden. 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometre pist uzunluğuyla ve toz kar olması güzelliğiyle birlikte tercih edilen, altyapısı Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen ve hizmetleri verilen bir dağdan söz ediyoruz. Uluslararası kar motorları yarışmalarının burada yapılıyor olması da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. 20 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta burada yarışma yapılıyor" dedi.

"Kayseri kültür turizminin merkezi"

Kayseri’de otellerin doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te ise bu sezon 3 milyona yakın misafir ağırladıklarını kaydetti. Kayseri’nin gezilecek, görülecek, yaşanacak ve tadılacak bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Termal yönden çalışmalarımız devam ediyor. Yüksek İrtifa Merkezi’miz hemen Erciyes’in dibinde uluslararası boyut kazandı, bu sene 30 takım geldi seneye daha fazlasını bekliyoruz. Ayrıca Erciyes bu sene 3 milyona yakın misafirini ağırladı. Önümüzdeki hafta da kar bekleniyor, sezonun uzayacağına inanıyoruz. Sezon zaten erken başladı. Otellerimizin doluluk oranları yüzde 100’lere yakın. Bunların hepsi bizleri keyiflendiriyor. Kayseri, gastronomisiyle de adeta bunu taçlandırıyor. Buraya gelenleri önce üşütüyoruz, sonra Kayseri’nin sıcak yemekleriyle ısıtıyoruz. Gelmelerini, görmelerini, tatmalarını bekliyoruz. Kayseri anlatılmaz, yaşanır, burası büyükşehrin konforunu yaşatan bir şehir. Kapadokya ile de bütünleşik olmasından kaynaklı ayrı bir zenginlik. Kültür turizmi, açık hava müzesi, yüksek irtifa merkezi, Niagara Şelalesi’ni andıran Kapuzbaşı Şelalemiz derken 6 bin yıllık tarihi geçmişimiz ile adeta Kayseri gezilecek, görülecek, yaşanacak ve tadılacak bir şehir. Kültür turizminin merkezi, medeniyetlerin merkezi, hoşgörünün merkezine geliniz ve görünüz" ifadelerini kullandı.