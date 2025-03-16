Adana’da yaşayan gönüllü makinist Sabri Şenevi, katıldığı bir etkinlikte gazoz kapağının patlaması sonucu gözünden yaralandı.

Olay, 10 Mart Pazartesi günü Adana Yazarlar Evi’nde meydana geldi. Etkinliğe katılan Sabri Şenevi, kendi belgeseli ve filmi yayınlandığı sırada gazoz dağıtırken, kapağın patlaması sonucu gözüne darbe aldı. Kazada yaralanan Şenevi, etkinlik sonrası tedavi için hastaneye başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda gözünde hasar tespit edilen Şenevi’nin tedavisi Çukurova Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Yaşanan kazayla ilgili konuşan Şenevi, "İsmail Görkem’in düzenlediği bir program vardı. Hüseyin Baltacı’nın çektiği Sinemacı Sabri adlı belgeseli gösterecektik. Ardından Metin Erksan’ın Kuyu filmini izletecektik. Programın bir parçası olarak izleyicilere gazoz dağıtmayı planlamıştık. Belgeselim gösterildi, ardından Kuyu filmini oynatmaya başladık. Tam bu sırada gazozları dağıtmak için açmaya başladım. İlk şişeyi açtım, patlamadı, onu birine verdim. Daha sonra sorumlu kişiye yönelerek ikinci şişeyi açmaya çalıştım. Ancak ikinci gazozu kaşıkla açarken şişe aniden patladı. Gazozun kapağı büyük bir basınçla gözüme çarptı. O an çok büyük bir ağrı hissetmedim, ama gözüm puslu görmeye başladı. Film gösterimi devam etti ve ben de gösterime devam ettim. Ancak görme yetim giderek azalıyordu. Gece olduğunda gözüm tamamen kapandı ve hiçbir şey göremez hale geldim. Sabah hastaneye gittik. Şehir Hastanesi’nde yatış yapılmadı, yataklar doluydu. Daha sonra İsmail Abi’nin yardımıyla Çukurova Devlet Hastanesi’nde yatışım yapıldı. Burada tedavi sürecim başladı, damlalar verildi. Zamanla gözüm yavaş yavaş açılmaya başladı ama hala bulanık görüyorum. Doktor, gözümde kan toplanması olduğunu ve damlalarla bu durumun düzeleceğini söyledi. Bir ay içinde görme yetimin tamamen düzeleceğini umuyoruz. Bu süreçte herhangi bir ameliyat olmadım" dedi.

Şenevi ,geçmişte de başına böyle bir olayın geldiğini , cümlelerine şu şekilde devam etti, " Daha önce de sinema gösterimi sırasında küçük kazalar yaşadım, alnıma isabet eden bir darbe sonucu kanama olmuştu. Ama bunlar beni durduramaz. "Can çıkmayınca huy çıkmaz" derler ya, ben de film gösterimlerine devam edeceğim. İnşallah gözüm tamamen iyileşir ve sinema tutkumdan ödün vermeden yoluma devam ederim" diye konuştu.

6-7 yasından beri sinema isiyle ilgilenen Şenevi, makinistlerin film ve afişlerini biriktirerek bir arşiv oluşturduğunu aktardı. O dönemden beri kendisine ait küçük bir sinema kurduğunu ifade eden Şenevi her gün film gösteriminde bulunduğunu söyledi.