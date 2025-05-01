Eğitimin en büyük destekçilerinden biri olan Melikgazi Belediyesi’nin Akıl Küpü Kütüphaneleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Akıl Küpü Kütüphanelerinin öğrencilere sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkânı sunduğunu ve bundan dolayı da ilginin oldukça fazla olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizde yer alan tüm kütüphanelerimizden istifade eden büyük bir öğrenci kitlemiz var. Kütüphanelerimizde grup çalışma ofisleri, özel çalışma odaları ve kafeteryasıyla hizmet vermesi gençlerimizin tercih sebepleri arasında bulunuyor. Bu anlamda öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar. Gençlerimiz burada hem sosyalleşiyor hem de keyifle ders çalışıyor. Kütüphanelerimizin yoğun kullanılması bizleri de çok mutlu ediyor. Melikgazi’de öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması, konforlu, rahat ve nezih ortamlarda ders çalışması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Birçok mahallede hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimizin sayısı 15’i buldu. Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma ve her türlü kitap imkanı sağlayan kütüphanelerimiz öğrencilerin vazgeçilmez ders çalışma alanı oldu. Haziran ayında yapılacak olan LGS ve YKS için öğrencilerimiz kütüphanelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah hiçbir öğrencimizin emekleri boşa gitmez ve gençlerimiz ülkemizin gelişimine katkı sağlar. Geleceğimiz için çok önemli olan gençlerimize, belediye olarak birçok alanda destek oluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor. Bu bakımdan bizler de gençlerimizin gelişmesi için onlara yeni okullar, kütüphaneler yapmaya devam edeceğiz" dedi.