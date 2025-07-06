MELMEK kapsamında 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için düzenlenen yaz kursları öğrencilerin yoğun ilgisi ile başladı.

11 alan ve 23 branştan oluşan yaz kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi göstermelerinden oldukça memnun olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaz tatilini sadece dinlenerek değil, yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek geçirmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla belediye olarak ücretsiz yaz kurslarımızı her yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz. Yaz kurslarımız çocuklar tarafından bu yıl da büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılandı. Başvurular oldukça yoğun. 10 binden fazla öğrencimiz şuan kurslarımızda eğitim alıyor. Öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi, hem eğlenip hem öğrenmesi amacıyla açılan kurslara yoğun ilgi gösterildi. Kursiyerler İngilizce, voleybol, futbol, jimnastik, basketbol, robotik kodlama, ekili iletişim, drama, gitar, akıl oyunları, el sanatları gibi birçok alanda eğitim alarak aynı zamanda da eğlenecekler. Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslar sayesinde öğrenciler hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştiriyor. Hem de evde internete bağlı kalmaktan ve hareketsiz yaşamaktan da kurtulmuş oluyorlar. Kurslarımıza katılan tüm çocuklarımıza gençlerimize başarılar dilerim" dedi.