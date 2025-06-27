Melikgazi Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan 72 daire ve 13 dükkanın temel atma töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel dönüşüm Çorakçılar için önemli, Kılıçarslan Mahallesi için önemli, Aydınlıkevler için önemli. Sebebi de şu; artık buradaki binalar yıpranmış, 50-60 yıllık binalar. Sağından solundan beton parçaları düşüyor. Artık buralar biraz daha düşük gelirli insanların kiralık olarak kullandıkları yerler haline geliyor. Burada vatandaş belediyeye güveniyor. Dolayısıyla biz de onlara mahcup olmamak için el ele vererek tüm belediyeler uğraşıyoruz. Buradan bahsedecek olursak, burada 5 blok 39 daire ve 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 72 daire ve 13 dükkan yapacağız. 84 tane hak sahibimiz var. Yaklaşık 120 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Buradan da duyuru yapıyorum; Aydınlıkevler Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi ve böyle 3-4 katlı mahalleler toplanıp geldiklerinde biz anlaşmak için elimizden geleni yaparız ve kentsel dönüşüme açarız. Ben herkesten dua bekliyorum, destek bekliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, "Hep beraber buradayız. Bura bizim ailemiz, soframız. Başkanım gerçekten güzel bir konuşma yaptı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir partinin, böyle bir liderin şu anda il başkanlığını yapmak, böylesi belediye başkanlarının hizmetlerine tanıklık etmek, temel atmalarında ve açılış törenlerinde var olabilmek. Başkanım alnı ak bir şekilde diyor ki; sayıştaya tabi her şey açık, net, denetlenebilir, şeffaf. Yine diyor ki, buyurun gelin denetleyin ve biz iddia ediyoruz ki milletin parasını yine millete hizmet olarak aktarıyoruz. AK belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Ben bütün belediyelerimizin yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyor, Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hak sahiplerinin butona basması ile birlikte 72 daire ve 13 dükkanın temeli atıldı.