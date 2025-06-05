Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda ve camilerde kapsamlı bir genel temizlik, bakım, onarım çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğunlukla ziyaret ettiği mezarlıklarda ve camilerde hijyen şartlarının sağlanması için sıkı bir çalışma gerçekleştiren temizlik ekipleri camilerde halılar, mihrap, minber, kürsü, ayakkabılık, abdesthane, kapı, pencere temizliği yaparken mezarlıklarda yol kenarına biriken yaprakları, kurumuş dalları ve yabani otları temizleyerek ağaçlarda budama ve bakım gerçekleştirdi.

Tüm vatandaşlara sağlıklı, huzurlu bir bayram dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, aramızdan ayrılan sevdiklerimizin kabirlerini daha sık ziyaret ettiğimiz bayramlarımız hepimizin tadı, tuzu. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri, sevdiklerinin kabirlerini temiz ve nezih bir şekilde ziyaret edebilmeleri için gerçekleştirdiğimiz kapsamlı temizlik çalışmalarımız her bayram öncesinde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de gerçekleştiriyoruz. Genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımızla gerekli hijyen şartlarını sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Camilerde halı temizliğinden cam temizliğine, şadırvan temizliğinden minber temizliğine varıncaya kadar dip köşe bir bakım gerçekleştirildi. Mezarlıklarda ise ağaç budama, yaprak süpürme, çim biçme ve genel çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Camilerimiz, mezarlıklarımız bayrama hazır. Bütün vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.