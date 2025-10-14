Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi’nde hizmete kazandırılan Melikgazi Belediyesi Keziban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi’nin açılış töreni gerçekleşti.

Melikgazi’yi akıl küpleri ile donatmaktan gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, törende Esentepe Mahallesi’ne okul, Kur’an kursu, mescit, park yapılacağının da müjdesini vererek, "Bir akıl küpünü daha hayata geçirdik. Sayın Valimiz Akıl Küpü Kütüphanelerimizi çok beğeniyor ve Türkiye’ye örnek gösteriyor. Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Şu anda kütüphanelerimizin sayısı 15’i geçti. Duyduğuma göre aileler çocuklarını okul çıkışı alıp, buraya bırakıp tekrar işe dönüyorlarmış. Dolayısıyla kütüphanelerimiz güvenli bir liman. Burada çocuklarımız, gençlerimiz güzel bir şekilde derslerini çalışıyorlar. Kafeteryada güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorlar" dedi.

Esentepe’ye müjde üstüne müjde geldi

Esentepe Mahallesi’ne kazandırılacak yeni hizmetleri art arda sıralayan Başkan Palancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Esentepe Mahallemize çok güzel hizmetler kazandırdık; kazandırmaya devam ediyoruz. Girne Şehitler Caddesi komple yenilendi, asfaltı, kaldırımı yapılarak güzel bir hale geldi. Buraya sağlık ocağı vb. hizmetler yapmıştık; müjdesini vereceğim birçok çalışmayı da inşallah buraya kazandıracağız. Hayırseverimiz Nurettin Setenci amca ile bir mescit yapacağız. Çok uğraştığımız bir proje vardı onu da hayata geçiriyoruz. Bu alanda belediye hizmet alanımız vardı, onu biz okul alanına çevirdik, yakında temel atma törenini yapacağız. Buraya güzel bir ilkokulu kazandırıyoruz. Yakın zamanda güzel bir Kur’an kursu ve üstüne de MELMEK yapacağız. Bizim eğitim merkezimiz, atölye merkezimiz olacak. Dolayısıyla hanımlar için de güzel bir imkanı buraya kazandıracağız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Sayın Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızla koordinasyon içerisinde Kayseri’ye, Melikgazi’ye çok güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Melikgazi’miz, Kocasinan’ımız, Talas’ımız, diğer belediyelerimiz ve Büyükşehrimizle birlikte şehrimize birçok hizmetleri kazandırıyoruz. Sahada Melikgazi olarak en güzel hizmetleri dokunduruyoruz. Hayırlı olsun. Hayırseverimiz Saniye Şahin’e ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Hayırsever Saniye Şahin ise, anne ve babasının adının verildiği kütüphanenin yapımı için Başkan Palancıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, "Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor, ihtiyaçları da ona göre şekilleniyor. Beklentiler de hayata geçiriliyor. Değerli Başkanımızı tebrik ediyorum. Hizmetleri saydı da saydı. Demek ki yapılınca yenisi isteniyor. Yapıyoruz, yapacağız. Dayanışmayı sürdüreceğiz ve üstümüze düşenden fazlasını yapma yönünde irade göstereceğiz. Melikgazi’miz, Büyükşehir’imiz ve diğer belediyelerimiz hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyor. Hayırlı olsun" dedi.

Belediyeciliğin artık yol, su, elektrikten ziyade insanlara yaşam alanları oluşturan hizmetlere dönüştüğünü belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, " Bizim üniversite zamanlarımızda Kayseri’de bir tane İl Halk Kütüphanesi vardı. Orda da aşırı bir sıra ve yoğunluk olurdu. İmkanlar çok kısıtlıydı. Şimdi devletimizin büyümesiyle, gelişmesiyle ve mahalli idarelerimize ayrılan payın artmasıyla artık Avrupa’da Amerika’da ne varsa hepsi Türkiye’de, hepsi Kayseri’de var. Artık mahallelerimizde spor salonları, kütüphaneler, spor okulları, sosyal tesisler gibi birçok hizmet var. Belediyecilik artık yol, su, elektrikten ziyade insanlara yaşam alanları oluşturan hizmetlere dönüştü. Bu güzel kütüphanenin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akıl Küpü Kütüphanelerinin açılışında bulunmayı çok sevdiğini dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Ben Akıl Küpü Kütüphanelerinin açılışında bulunmayı çok seviyorum. 16’ncısı oldu, dile kolay. 16. Akıl Küpü Kütüphanemizi Melikgazi’mizde açıyoruz. Melikgazi’mizin bu projesi benim çok hoşuma gidiyor. Her mahallede olması için büyük bir mücadele veriliyor. Kayseri belediyeciliğinde kütüphanelere çok önem veriliyor. Akıl Küpü Kütüphaneleri bulunduğu yerlere ayrı bir neşe ve mutluluk katıyor. Palancıoğlu Başkanım birçok hizmeti buraya kazandırdı. Buraya Akıl Küpü Kütüphanesi yapıldı, sağlık ocağı yapıldı. Bir de okul, Kur’an kursu, cami ve park hizmeti gibi yeni müjdeler verdi. Teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz. Kütüphanemiz mahallemize ve Melikgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.