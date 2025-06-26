Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için inanılmaz bir sezon olduğunu belirterek, "Tarih yazdık diyebilirim. 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarır. Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu her zaman söylüyoruz. Biz de aldığımız kupalar ve yaptığımız başarılarla bugün bir kere daha kanıtladık" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 84-68’lik skorla mağlup etti ve seride durumu 4-1’e getirerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerde kaptan Melih Mahmutoğlu, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Mahmutoğlu, "Bu sezon bizim için inanılmaz geçti. Tarih yazdık diyebilirim. 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarır. Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu her zaman söylüyoruz. Biz de bugün bir kere daha kanıtladık; aldığımız kupalar ve yaptığımız başarılarla. Hep söylüyorum, bu takım bunu hak ediyordu. Sezon başından beri hem içerideki ortam hem oyuncuların karakteri hem buradaki taraftar hem camia, tüm kulüp, çalışanlar, başkanımız, yöneticilerimiz herkes bu kulüp için canla başla çalışıyor. Biz de taraftarlar için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonunda da ulaştığımızı düşünüyorum. Uzun bir sezon oldu, çok yorulduk. Sonunda böyle güzel kapatınca gerçekten harika oluyor. Benim için de unutulmayacak bir sezon. Tüm camiamıza armağan olsun. Beşiktaş’ı bir kere daha tebrik ediyorum. Çok büyük karakter koydular. Çok iyi savaşıyorlar, çok iyi oynuyorlar. Bizim için de zor bir seri oldu. Onları bir kere daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Marko ve Maurizio’yu unutmayacağım"

Sezonun tamamlanmasıyla takıma veda eden Marko Guduric ve Maurizio Gherardini ile ilgili soruya Mahmutoğlu, "Marko (Guduric) ile bağımız çok başka, aileyiz. Gittiği için üzülüyor. Burayı, Fenerbahçe’yi çok seviyor ama er ya da geç buraya tekrar döneceğine inanıyorum. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Maurizio (Gherardini) ile uzun zamandır beraberim. Maurizio da benim için ayrı bir yerde. Onu da hiçbir zaman unutmayacağım. Fenerbahçe’den gidenler hiçbir zaman Fenerbahçe’yi unutmuyor. Onlar da Fenerbahçe’yi her zaman yaşatacaklardır. Fenerbahçe’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

"Metecan ve Emre, inanılmaz işler yaptı"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe’deki kupa sayısıyla ilgili gelen soruya da yanıt vererek, takımdaki Türk oyuncular hakkında duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Şimdi söylediler 17 olmuş. Her şeyi özetliyor. Benim için önemli değil. Ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Burada altını çizmem gerekiyor; özellikle Metecan ve Emre. Ben takım kaptanıyım, Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum ama Metecan ile Emre; Tarık ve Sertaç gibi önemli oyuncular yokken inanılmaz iş yaptılar. İkisini de tebrik ediyorum."