Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyü sakinleri, köyün içinden geçen Melendiz Çayı’na karışan kanalizasyon sularının çevre ve halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Köyün içinden geçen Melendiz Çayı etrafında toplanan Çardak köyü sakinleri, Melendiz Dağları’ndan çıkarak birçok yerleşim yerinden geçen, buradan da Aksaray’daki Mamasın Barajı’na dökülen akarsuya kanalizasyon atıklarının karıştığını ifade ederek, bu durumun sağlıklarını tehdit ettiğini söyledi. Geçtiği yerleşim yerlerinde tarımsal sulama için de kullanılan Melendiz Çayı’nın yaz döneminde kötü kokusunun arttığını ve çaydan su içen hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar, yaşanan sorunun çözülmesini istedi.

"Suyun doğal yapısı bozuldu, hayvan ölümleri başladı"

Çardak Köyü Muhtarı Ali Akbaş, daha önce içilebilir durumda olan çayın artık yaşamı dahi tehdit ettiğini söyleyerek, "Melendiz köylerinin en alt noktasındayız. Bu çayın gidecek başka yeri yok. Kanalizasyonun buradan geçmesi sorun değil ama bir arıtma tesisi olmazsa olmaz. Hayvan ölümleri başladı. İnsan sağlığı tehdit altında. Yetkililerden acil müdahale bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Melek Demirci ise, "Bir ilçe, üç belediye, beş köyün kanalizasyon suları bu çaya karışıyor. Bu durum sadece doğayı değil, aynı zamanda tarımı, turizmi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Süt satamıyoruz, mikrop kapıyoruz"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, ineklerin de bu suyu içtiği için kimsenin sütlerini almadığını söyleyerek, mikrop kaptıklarını, böyle devam ederse işlerini de kaybedeceklerini söyleyerek, kanalizasyon atıklarının acilen köyün içinden geçen akarsudan arıtılmasını talep etti.

"Çocukluğumuzda yüzdüğümüz su şimdi lağım gibi akıyor"

Köyde yaşayan Halil İbrahim Akbaş, "Eskiden balık tutulur, yüzülürdü. Şimdi kanalizasyonla birlikte koku ve hastalık oluştu" derken, Yusuf Ergün ise "Bir zamanlar bu sudan tüm ihtiyacımızı karşılardık. Şimdi sadece lağım akıyor" diye konuştu.