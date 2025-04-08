İzmir’de düzenlenen Melek Yatırımcılık Zirvesi, girişimciliği desteklemek amacıyla melek yatırımcılar ve girişimcileri bir araya getirdi. Gerçekleşen zirvede İzmir iş dünyasının önde gelenleri melek yatırımcılığın sadece maddi bir destek olmadığını belirterek, mentörlük vurgusunda bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle düzenlenen Melek Yatırımcılık Zirvesi, İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu ve EGİAD Melekleri’nin koordinasyonunda gerçekleşen zirveye, iş dünyasından çok sayıda yatırımcı, girişimci, akademisyen ve sivil toplum temsilcisi katıldı. Etkinlikte melek yatırımcılığın Türkiye’deki gelişimi, girişim ekosistemine katkısı ve özellikle tarım teknolojileri gibi stratejik alanlardaki potansiyeli ele alındı. Konuşmacılar girişimciliğin sadece finansal destekle değil, bilgi, deneyim ve stratejik rehberlikle güçlendiğini vurgulayarak, melek yatırımcılığın geleceği şekillendiren ana dinamiklerden biri olduğuna dikkat çekti.

"Benzersiz bir destek modeli"

Yatırımcılık programının yalnızca finansal bir katkıdan ibaret değil, aynı zamanda bilgi, tecrübe ve güçlü iş ağlarının erken aşamadaki girişimlerle buluşmasını sağlayan benzersiz bir destek modeli olduğunu belirten Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Genellikle girişimcilik yolunun başında olan ancak yüksek potansiyel taşıyan girişimlere yapılan bu yatırımlar, deneyimli iş insanlarının vizyonuyla birleştiğinde dönüşüm oluşturur. Mevzuatımızda "bireysel katılım yatırımcısı" olarak tanımlanan melek yatırımcılar, ekosistemimizin başlıca itici güçlerindendir. Günümüzde melek yatırımcılığın önemi tartışmasız bir gerçek. Yeni kurulan şirketlerin en büyük ihtiyacı çoğu zaman bir ’ilk inanan’dır. Melek yatırımcılar, bu ilk inançla ve risk alabilme cesaretiyle devreye girerek girişimlerin önünü açar. Finansal desteklerinin yanı sıra sağladıkları mentörluk, stratejik rehberlik ve bağlantılar; girişimlerin başarısızlık riskini azaltır, onları ayakta tutar ve sürdürülebilir başarıya taşır. Teknoloji girişimciliğinde melek yatırımcıların rolü hayati önem kazanıyor. Büyük inovasyonlar artık dev Ar-Ge merkezlerinden çok, genç girişimcilerin hayal gücünden doğuyor. Ar-Ge ve inovasyonun finansmanında da melek yatırımcılık, katalizör etkisi oluşturuyor. Ayrıca bölgesel kalkınma açısından da kritik bir rol üstleniyor. Girişimcilik sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmamalı; Anadolu’nun dört bir yanındaki fikirler, doğru destekle güçlü işletmelere dönüşebilir. Böylece istihdam artar, ekonomik dengesizlikler azalır. İnandığımız bir husus daha var. Geleceğimiz olan gençleri daha iyi anlayabilmek ve iş dünyasında kuşaklar arası iletişimi koruyabilmek için melek yatırımcılık mükemmel bir fırsat. EGİAD olarak gençlerimizin başta girişimcilik olmak üzere kendilerini geliştirecek fırsatlar yakalamalarına ve güçlü ağlar kurmalarına imkan sağlamak için katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Olmamız gereken konumda değiliz"

Gençleri İzmir’de tutmak, hayallerinin büyümesini ve gerçekleşmesini sağlamak adına daha çok bir araya gelinmesi ve fikirlerinin daha çok dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Girişimciliğin, ekonomik bir faaliyetin ötesinde, bir ülkenin, bir kentin kendine olan inancını ve özgüvenini gösterdiğine inanıyorum. Bu anlamıyla girişimcilik, aynı zamanda bir geleceği tasarlama ve kurma biçimi olarak da tanımlanabilir. Melek yatırımcıların ise, ticari bir fikre erken aşamada sermaye koymaktan çok, stratejik bir yol arkadaşlığı yapmak anlamına geldiğini görüyoruz. Melek yatırımcı; gencin heyecanına ortak olan, bilgisini, tecrübesini yol arkadaşlığına dönüştüren bir mentörlük anlayışını temsil etmektedir. Bugün gençlerimiz daha duyarlı, daha teknoloji ve etki odaklı düşünüyor. Yalnızca bir ürün satmak değil, bir problemi çözmek istiyorlar. Bugün ne yazık ki melek yatırımcılık alanında olmamız gereken konumda olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ülkemiz genelinde melek yatırımcı lisanslarının 770’i İstanbul’da, 107’si Ankara’da, sadece 57’si ise kentimizde bulunuyor. Halbuki İzmir, köklü ticaret kültürü ve aile şirketleri yapısıyla melek yatırımcılığın dayanışma modeline oldukça uygun bir şehir. Aile şirketlerimiz yalnızca mal ve hizmet üretmiyor; aynı zamanda bilgi, deneyim ve değer aktarımı da yapıyor. Mentörlük İzmir’in genlerinde var. Bu kültürü yeniden tanımlamamız değil, yeniden harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Tarım alanları önemli fırsat sunuyor"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yaptığı konuşmada tarımın melek yatırımcıları için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederken, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünyada melek yatırımcılığa verilen destekleri örnek göstererek Türkiye’nin de aynı destekler konusunda beklenti içinde olduklarını söyledi.