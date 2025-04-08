Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneler, gençlerin hayallerine giden yolda önemli bir adres oluyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu merkezler, sessiz ortamı ve sağladığı imkanlarla başarıya giden yolu kolaylaştırıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan belediye bünyesindeki kütüphaneler, gençleri meslek sahibi yapıyor. Gençler, hizmetlerine sunulan kütüphane ve çalışma ortamlarıyla sessiz ve nezih bir ortamda üniversite sınavına hazırlanıyor. Ders çalışmak isteyen öğrenciler için eğitim üssü olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ile gençler, hem bireysel olarak ders çalışma imkanı buluyor hem de zaman zaman düzenlenen deneme sınavları ile bilgilerini ölçüyor. Geleceğe hazırlanmaları yönünde tüm imkanların seferber edildiği kütüphaneler ile evdeki dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak, sessiz ve konforlu bir ortam bulduklarını ifade eden gençler, sunulan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise gençlere yönelik eğitim desteklerinin her geçen gün artacağı belirtildi.