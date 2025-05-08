Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, meslek liseli gençlerle sanayicileri buluşturmak amacıyla düzenlenen 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF’25) için geri sayım başladı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, 13-14 Mayıs tarihlerinde "Burada İş Var, Burada İstihdam Var" mottosuyla Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek fuara tüm sanayicileri ve meslek liselileri davet etti.

Konya Sanayi Odası tarafından Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF’25, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretmeyi ve meslek lisesi öğrencilerine doğrudan iş ve staj fırsatları sunmayı hedefliyor.

MEİF, istihdam merkezi oldu

Fuarla ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarın sanayiciler ve gençler için önemli bir istihdam merkezi olduğunu vurguladı. MEİF’25’te sanayicilerin istihdam çadırı açacaklarını ifade eden Büyükeğen, "Konya’daki mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin tamamını fuarımıza getirerek, sanayicilerimizle buluşturacağız. Gençlerimiz ve sanayicilerimiz burada iş ve staj görüşmesi yapacaklar. Ayrıca fuarımıza meslek liselerinden mezun olanların yanı sıra, üniversite öğrencileri ve iş arayan herkes de davetlidir" dedi.

Açıklamasında Konya sanayisinin geleceği için nitelikli insan kaynağının kritik önemde olduğunu vurgulayan Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: "Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayimizin öncelikli sorunlarından olan insan kaynağı sorununu çözmek için çalışmalar ve yatırımlar yapıyor, mesleki eğitimi destekleyen projeler hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz ve 4 bin 332 meslek lisesi ve mezunumuzun 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımızın ikincisini bu yıl 13-14 Mayıs’ta gerçekleştireceğiz. Tüm sanayicilerimizi, meslek lisesi öğrencilerimizi ve mezunları bu büyük buluşmaya davet ediyorum."

"Burada İş Var, Burada İstihdam Var" mottosuyla düzenlenecek olan fuarla ilgili detaylı bilgi www.geleceksende.org.tr adresi üzerinden alınabilir.