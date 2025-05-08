Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğünün akademi-sanayi iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı "Uludağ Tematik Kahve Günleri" etkinlik serisinin ikincisi "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" başlığı altında düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftci, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya ile birlikte çok sayıda akademisyen, sanayi temsilcisi ve paydaş katılım sağladı.

Ciddi bir hamle var

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz açılış konuşmasında 2024 değerlendirme verileri için YÖK sürecinin başladığını ve geçen seneye göre üniversitenin ciddi bir hamlesi olduğunu vurguladı. Rektör Yılmaz, "Üniversitemiz, kendi içerisinde bilimsel araştırma kültürünün ekosistemini önemli bir şekilde harekete geçirmiş durumda. ‘Tematik Kahve Günleri’ adı altında başlayan organizasyon, bu ekosistemimizin etkileşim ağı olması anlamında çok kıymetli bir markaya dönüşmeye başladı. O yüzden başta Ar-Ge koordinatörlüğü olmak üzere herkese katkılarından dolayı, tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeşil dönüşüm konusunda çalışmalar yürütüyoruz"

Etkinlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl Belediyesinin sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Belediyelerin şehir planlaması ve hizmet sunumunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Taban, "Belediyeler yeşil dönüşüm sürecinde önemli aktörlerdir. Çevre ulaşım politikaları, su enerji tasarrufu, çevre bilinci, iklim değişikliği ve mücadele gibi stratejilerin belirlenmesi, hepsi belediyelerin bünyesinde planlanan ve uygulamaya alınan konulardır. Çevreyle olan ilişkimizi sürdürülebilir hale dönüştürmemiz gerekiyor ve biz İnegöl Belediyesi olarak yeşil dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Üniversite-sanayi-kamu işbirliği güçlenecek

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise, "Ar-Ge Koordinatörlüğü olarak araştırma kültürünün daha da yaygınlaşması için elimizden gelen etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu etkinlikte de amacımız; hem ortak alanda çalışan akademisyenlerimizin bir araya gelerek geleceğe yönelik proje fikirlerini paylaşmaları, hem de üniversite ile sanayi ve kamu işbirliğinin güçlendirilmesidir. İlk etkinliğimize dair Google form üzerinden topladığımız geri dönüşlerde yeni projeler görmek bizi mutlu etti. Umarım bu etkinlik de benzer şekilde çıktılarla sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz"

BUÜ’nün yeşil dönüşüm faaliyetlerini özetleyen Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya, "Ekolojik kriz hepimizin bildiği gibi beraberinde getirdiği sorunlarla birlikte acil çözüm bekleyen bir sorun alanı ve bu alana yönelik olarak aslında herkes sorumlu. Biz de üniversitemiz olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sorumluluğumuza bağlı olarak da her geçen gün bu alandaki eylemlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bir yükseköğretim kurumu olarak yeşil dönüşümü gerçekleştirecek, kalıcı hale getirecek gençleri yetiştirme sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz ve bu amaçla da müfredatları güncelleme, bu alandaki gelişmeleri takip etme buna uygun şekilde eğitim altyapımızı güçlendirmeyle ilgili faaliyetleri yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kahve molasında görüş alışverişleri devam eden program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.