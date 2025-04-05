Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi play-out’ta Sepsi’yi 2-1 mağlup etti. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden özel çocuklarla sahaya çıkan Mehmet Topal ve takımı Romanya’da bir ilki gerçekleştirdi.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, evinde play-out mücadelesinde Sepsi ile karşılaştı. Müsabakada 10 kişi kalan Petrolul Ploieşti sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Petrolul Ploieşti puanını 24’e çıkararak ikinci sıraya yükseldi.

Mehmet Topal, özel çocukları konuk etti

Sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya’da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.

Mehmet Topal: "Onların katkısıyla sahadan galip ayrıldık"

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, özel çocukların maçta yer almasıyla ilgili olarak, "Türkiye’de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici gücüyle daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık" dedi.

"Oyuncularım mükemmel bir mücadele örneği gösterdi"

Karşılaşma hakkında da konuşan Topal, "10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Hepsiyle gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün bir takım nasıl olur gösterdik. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir gündü ve galibiyetin tadını çıkaracağız. 1-0 geriye düştüğümüzde bile içimde bir şüphe olmadı. Maçtan önce de söylemiştim zaten bu hafta yaptığımız çalışmalardan dolayı içim çok rahattı. Maçı çevireceğimizi biliyordum. 2 maçtır 10 kişi kalıyoruz, yapmak istediklerimizi oyuna almak istediğimiz oyuncuları dahil edemiyoruz ama hiçbir problem yok. Biz bir takımız. Kim oynarsa oynasın burada önemli olan takımın galibiyeti" ifadelerini kullandı.