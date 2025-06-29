Adıyaman’ın Kahta ilçesinde SS Marangozcular, Mobilyacılar ve PVC’ler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2025 yılı olağan genel kurulunda Başkan Mehmet Er, güven tazeledi.

Kahta Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan kooperatifin olağan genel kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanı ve heyetin üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları tek tek okundu. 2023-2024 yıllarına ait bilanço ve gelir gider tablolarının okunarak, okunan raporlar ve hesaplar müzakere edildi. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin kooperatif üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle mevcut Başkan Mehmet Er, bir kez daha üyelerin güvenini kazanarak göreve devam etme hakkı kazandı.

Kendisine verilen destekten dolayı tüm üyelere teşekkür eden Başkan Mehmet Er, "Çok değerli kooperatif üyelerimizin desteğiyle tekrar bu göreve layık görüldüm. Birlik ve beraberlik içerisinde hem kooperatifimizi hem de ilçemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Er’in başkanlığındaki kooperatif yönetimi asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Hasan Pirçek, Mehmet Fırat, Nazım Armağan, Cumali Tanağardı, Ramazan Yıldırım, Veysel Sivil, İ. Halil Aşan, Seyfettin Vural, Yunus Sakar ve Mehmet Karakurt.