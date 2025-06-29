Esenyurt Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, Fatih Mahallesi’nde bulunan hastane ek hizmet binasının otopark yolu, kapalı kalmaktan çıkarıldı. Yol üzerinde yapılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un direktifleri doğrultusunda, Fatih Mahallesi’nde uzun süredir kapalı olan hastane ek hizmet binasının otopark yolu belediye ekipleri tarafından yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yol asfaltlandı, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri tamamlanarak bölge vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen yol açma ve yenileme çalışmaları, hem hastane personeli hem de mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırdı. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerinin artarak devam edeceği belirtildi.

"Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a içten teşekkürlerimi sunuyorum"

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, belediyenin mahallede gerçekleştirdiği çalışmalardan hem kendinin hem de mahalle sakinlerinin memnun kaldığını ifade ederek, "Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce bu yol mevcut değildi, ayrıca buradaki kaldırımlar da kapalı durumdaydı. Ancak bu yolun kısa sürede yapımı tamamlandı. Bu gerçekten çok önemli bir hizmettir. Yol açıldı, kaldırımlar yapıldı; giriş ve çıkışlar son derece düzenli ve kullanışlı bir hâle getirildi. Alt tarafta bulunan Pazar Yolu Caddesi de hastanenin ön cephesinden itibaren asfaltlandı, kaldırım çalışmaları tamamlandı ve gerçekten çok güzel bir görünüm kazandı. Mahalle içindeki asfalt ve kaldırım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Tüm işler büyük bir titizlikle yürütülüyor. Ben bir muhtar olarak yapılan hiçbir işi gözden kaçırmam; ama halk da bu çalışmaları fark ediyor ve memnuniyetini dile getiriyor. "Muhtarım, Allah razı olsun. Ayağımız çamurdan, çukurdan kurtuldu" diyorlar. Bu tür geri dönüşler bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gerçekten harika bir iş çıkarıldı. Hem ben hem de mahalle halkı son derece memnunuz. Bu hizmetlerde emeği geçen başta Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşın ihtiyacı olan hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Bizim tek isteğimiz de zaten bu: hizmetin gelmesi. Sağ olsunlar, yapılması gerekeni en güzel şekilde yapıyorlar" diye konuştu.