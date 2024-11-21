Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde yeni Meme Sağlığı Polikliniği hizmete sunuldu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, meme kanserini önlemek amacıyla meme sağlığı polikliniğini hizmete açtı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Meme sağlığı, kadınların genel sağlıklarının önemli bir parçasıdır. Erken tanı ve düzenli kontroller ise bu alandaki en etkili savunma yöntemlerinden biridir. Meme Sağlığı Polikliniği’nde, hastalara uzman hekimler tarafından yapılan meme muayenesi sonrasında mammografi ve ultrason (USG) çekilecek ve bir sağlık dosyası oluşturulacaktır. Düzenli kontrollerle meme kanserinin erken teşhisi ve önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, hastalara ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmaları için danışmanlık hizmeti de verilecektir. Sağlık Bakanlığı, 40 yaş üstü kadınlar için yılda bir klinik meme muayenesi, 40-69 yaş arasındaki kadınlar içinse her iki yılda bir mammografi çekilmesini önermektedir. Bu yaş grubunun dışındaki kadınlar için ise KKMM, erken teşhis adına son derece önemlidir, çünkü günümüzde meme kanseri daha erken yaşlarda da görülmeye başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Poliklinikle ilgili bilgi veren Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, "Meme sağlığı, kadınlarımız için hayati bir öneme sahiptir. Yeni polikliniğimizle birlikte kadınlarımızın sağlıklarına daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Herkesin bu hizmetten yararlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.